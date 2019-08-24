Эксперт не исключает банкротство «Укрбуда» из-за смены власти

Строительную корпорацию «Укрбуд», которую, согласно сообщениям СМИ, контролирует близкий к Порошенко бизнесмен Максим Микитась, ждут непростые времена после смены власти в стране. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, комментируя сообщение о том, что Антимонопольный комитет возбудил очередное дело против корпорации «Укрбуд».

«У нас все устроено так, что любой бизнес нуждается в политическом ресурсе, политической „крыше“. Если этот ресурс исчезает, то начинается процесс наездов, отжима, перераспределения. Президент Зеленский говорит хорошие умные слова, но система пока не изменилась. Укрбуд за последние 5 лет получил очень мощный толчок — посмотрите сколько рекламы, сколько зданий, домов построено. Но мы понимаем, что если бы не было политической крыши, такие масштабы были бы невозможны. И когда „крыша“ исчезает начинаются неприятности и становятся достоянием общественности мелкие и крупные нарушения закона. Сейчас такой процесс начался по Укрбуду — и дело не в Укрбуде, и не в Антимонопольном комитете, это такая украинская традиция», — отметил эксперт.

Он прогнозирует, что против Укрбуда будут возбуждены и другие дела.

«Вероятно, что будут другие дела. В стране сохраняется система „друзьям — все, врагам — закон“. Я бы хотел, чтобы президент Зеленский провел такую черту, и сказал, что мы не будем заниматься копанием в прошлом, что с этого момента закон один для всех. Это мог сделать Ющенко в 2005 году, это мог сделать Порошенко в 2014, но до сих пор этого не сделано. И поэтому когда сейчас Микитася „отжали“ от власти, начнут находить мелкие и крупные нарушения, без которых у нас большой бизнес не работает», — отметил эксперт.

Золотарев даже не исключил, что Укрбуду грозит банкротство при новой власти.

«Риск есть. Хотя Укрбуд очень мощная корпорация, но мы не знаем, что там за кулисами, какое там финансовое положение, сколько он занимал, каковы долговые обязательства. Любой толчок, любая утечка информации могут привести к обвалу. И есть определенный риск, что мы можем столкнуться с недовольством инвесторов, которые останутся и без денег, и без квадратных метров», — предрек политолог.

Отметим, что ранее о возможных проблему у компании Укрбуд заявил юрист Ростислав Кравец.