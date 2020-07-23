Шмыгаль вместе с новым главой НБУ едет Брюссель

Премьер-министр Денис Шмыгаль с однодневным рабочим визитом посетит в Брюссель (Бельгия) в четверг, 23 июля.

Согласно информации, которой располагает агентство «Интерфакс-Украина», премьер намерен провести встречи с вице-президент Еврокомиссии Францом Тиммермансом и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

В украинской делегации также будут министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.