Группа ABBA выпустит пять новых треков впервые за почти 30 лет

Шведская группа ABBA в 2021 году намерена выпустить сразу пять новых песен. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, который взял видеоинтервью у солиста шведской четверки Бьорна Ульвеуса.
Изначально ABBA планировала выпустить два новых трека уже в этом году, однако воссоединение группы отложилось из-за пандемии коронавируса и технических накладок.
Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, включавшая две новые песни. В 1993 и 1994 годах группа выпустила сборники, в которых были еще три ранее неизданные песни.
ABBA приобрела всемирную известность после победы на конкурсе «Евровидение» в 1974 году с песней Waterloo. Коллектив состоял из двух супружеских пар — Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Позже их браки распались.
В 2018 году в Instagram группы появилось сообщение, что ABBA воссоединяется для записи новых песен. Позже стало известно, что группа планирует выпустить две новых песни «I Still Have Faith in You» и «Don't Shut Me Down».
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