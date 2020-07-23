Сегодня комета NEOWISE пройдет на минимальном расстоянии от Земли

В четверг, 23 июля, комета NEOWISE, самая яркая комета за последние семь лет, пролетит на минимальном расстоянии от Земли. Планета пройдет на расстоянии примерно 103 миллионов километров от нашей планеты.

Несмотря на то, что комета сближается с планетой, ее яркость падает, поскольку она отдаляется от Солнца. Но все же ее можно увидеть невооруженным глазом, а наблюдения с помощью телескопа или бинокля позволят рассмотреть в деталях.

Заметить комету можно в первую половину ночи между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.

Комета была открыта 27 марта, официально она называется C/2020 F3 NEOWISE.