В Италии снова фиксируют рост количества случаев коронавируса

За последние сутки в Италии зафиксировали 306 новых случаев коронавирусной болезни, что свидетельствует о росте заболеваемости по сравнению с предыдущими сутками, когда было 282 новых случая.
Об этом сообщает агентство ANSA.
«Количество новых случаев коронавируса, которые фиксируются в течение 24 часов, в Италии всё еще растет: по данным Службы гражданской защиты за последние сутки их было 306, по сравнению с 282 вчера (на 22 июля — ред)», — говорится в сообщении.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии возросло до 245 338.
Количество летальных исходов за последние сутки составило 10 (за предыдущие сутки было 9) общее количество жертв пандемии в Италии возросло до 35 092.
Только в одном регионе, Валле-д’Аоста, в течение последних 24 часов не было выявлено новых случаев коронавируса.
По состоянию на вечер 23 июня в мире подтверждено 15 501 964 случая COVID-19, из которых 632 638 — летальные. 9 428 110 человек вылечились от COVID-19.
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