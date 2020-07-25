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Глава «Слуги народа» считает необходимым отложить законопроект о штрафах «за пропаганду ЛГБТ»

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Глава «Слуги народа» считает необходимым отложить законопроект о штрафах «за пропаганду ЛГБТ»

Законопроект № 3917 о введении административной ответственности за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма в Украине авторства депутатов от «Слуги народа» нужно отложить и заняться теми вопросами, которые действительно волнуют общество, считает глава партии и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Это сложные такие законопроекты для восприятия. Я ещё не видел текст, но интуитивно мне кажется, что не стоит такие законопроекты брать в активную работу, потому что они дискуссионные. У нас действительно есть обязательства перед международными партнёрами, но тут речь даже не об обязательствах, а о том, что те идеи, которые предлагаются — их нужно проверить на дискриминационность», — сказал Корниенко в субботу на брифинге в ходе партийного тренинга «Слуги народа» в КВЦ «Парковый», передает Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что ещё не общался с авторами проекта закона, нардепами от «Слуги народа» Георгием Мазурашу и Еленой Лис и сейчас документ находится на этапе внесения альтернативных, а его дальнейшая судьба не известна.

«Решения фракции нет. Моя позиция, что такие законопроекты нужно откладывать подальше, и обсуждать их тогда, когда мы проведём налоговую амнистию, решим что делать с налогом на выведенный капитал, решим что делать с бюджетом на следующий год. Потому что у нас, как всегда, грандиозные планы как тратить средства, нужно теперь понять где их взять, доведём до ума децентрализацию, потому что мы сделали укрупнение районов, и теперь надо под это подогнать законодательную базу, проведём необходимые кадровые решения, если они будут нужны осенью и тд, и тд. Я думаю, что осенью нужно выходить на конустуктивную работу и решать те проблемы, которые волнуют общество», — добавил он.

Он не исключил, что законопроект № 3917 может и вовсе быть отозван из парламента.

Как сообщалось, народные депутаты из фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу и Елена Лис предлагают ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма в Украине.

Депутаты предлагают штрафовать граждан за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц — в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Согласно законопроекту, публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным их биологической ориентации и поведению, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его цель — усиление охраны семьи, детства, материнства и отцовства на законодательном уровне.

ЛГБТ, Слуга народа, Александр Корниенко
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