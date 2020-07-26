Байден лидирует в трех штатах, которые поддержали Трампа в 2016 году, - СМИ

В США большинство избирателей трех ключевых штатов, где на прошлых выборах поддержали Дональда Трампа, готово проголосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.
Об этом сообщает CNN.
«За 100 дней до дня голосования избиратели трех критических штатов отдают предпочтение бывшему вице-президенту Джо Байдену, согласно новым опросам, проведенным компанией SSRS для CNN в Аризоне, Флориде и Мичигане», — говорится в сообщении.
Согласно данным опроса, во Флориде Байдена поддерживают 51% против 46%, готовых голосовать за президента Дональда Трампа, в Аризоне — 49% поддерживают Байдена против 45% у Трампа, в штате Мичиган лидерство Байдена более устойчивое и составляет от 52% против 40% действующего президента США Дональда Трампа.
Как сообщалось, выборы президента США назначены на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.
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