Украинцам хотят присвоить официальные email-адреса

Министерство цифровой трансформации Украины заявляет, что граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами.

«Соответствующий законопроект № 3860 зарегистрирован в Верховной Раде. Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других категорий.

Официальный мейл будет состоять из идентификатора, отметки «@» и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на «.ru»). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно Единому государственному реестру, для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер карточки налогоплательщиков.

Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

Согласно законопроекту, компании, учреждения, общества и физические лица-предприниматели при регистрации и регистрации изменений сведений в Едином госреестре автоматически получать официальные электронные адреса.

При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмене или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес.

В Министерстве подчеркивают, что письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующего дополнительного документального подтверждения их направления.

Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное.