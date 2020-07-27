Украинцам хотят присвоить официальные email-адреса

Министерство цифровой трансформации Украины заявляет, что граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами.
«Соответствующий законопроект № 3860 зарегистрирован в Верховной Раде. Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других категорий.
Официальный мейл будет состоять из идентификатора, отметки «@» и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на «.ru»). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно Единому государственному реестру, для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер карточки налогоплательщиков.
Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.
Согласно законопроекту, компании, учреждения, общества и физические лица-предприниматели при регистрации и регистрации изменений сведений в Едином госреестре автоматически получать официальные электронные адреса.
При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмене или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес.
В Министерстве подчеркивают, что письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующего дополнительного документального подтверждения их направления.
Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное.
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