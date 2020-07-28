Нардеп Гетманцев заявил, что заболел коронавирусом

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») заболел коронавирусной инфекцией.

«Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться», — написал Гетманцев на страннице в Фейсбуке во вторник утром.

Ранее Гетманцев в комментарии СМИ рассказал, что сообщил о болезни коллегам по фракции.