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Американскому фондовому рынку предсказывают серьезные проблемы

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Американскому фондовому рынку предсказывают серьезные проблемы

Американский инвестор и знаменитый «шортселлер» Джим Чанос предсказал проблемы рынку США. На них можно будет заработать, открывая короткие позиции. Слова бизнесмена приводит издание MarketWatch со ссылкой на интервью газете Financial Times.

«Идет к тому, что этот рынок будет одной из величайших возможностей для коротких ставок. Проблемы идут. Я не знаю когда рынок с ними столкнется, но они идут», — сказал Чанос в беседе с FT.

«Мы живем в золотой век мошенничества», — добавил Чанос. По его словам, отличительными чертами современного рынка ценных бумаг являются повсеместная эйфория, страх упустить возможность заработать и «трампистская» политика, основанная на постправде. Все это создает условия для обмана инвесторов, считает Чанос.

Джим Чанос — менеджер инвестиций, известный на фондовом рынке ставками против компаний. «Шортселлеры» зарабатывают на акциях следующим образом: они берут у брокера акции в долг и сразу же продают их по актуальной рыночной цене в надежде, что через определенное время она снизится. Тогда можно обратно выкупить бумаги дешевле, вернуть их брокеру, а разницу оставить себе в виде прибыли.

Чанос прославился несколькими знаменитыми «шортами» крупных эмитентов. В начале 2000-х он заработал на обанкротившейся американской энергетической корпорации Enron, а в 2020 году ему принесли прибыль короткие позиции сразу в двух компаниях — китайской Luckin Coffee и немецкой Wirecard.

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Инвестор делает ставку в том числе и на падение акций Tesla, которые в этом году несколько раз переписали исторические максимумы и могут быть включены в индекс широкого рынка S&P 500. «Илон Маск персонифицировал в себе надежды и мечты этого „бычьего“ рынка», — отметил Чанос, по мнению которого у Tesla «развита культура» введения рынка в заблуждение.

Чанос управляет собственным фондом Kynikos Capital Partners. По данным FT, за последние 35 лет компания приносила инвесторам около 25% прибыли ежегодно.

фондовый рынок, Джим Чанос
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