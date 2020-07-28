Минфин разместил облигаций внутреннего госзайма на 10,7 миллиардов

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 28 июля Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 10,693 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
«Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один — в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 3 месяца и 1 год.
От размещения 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,9 млрд грн, а от однолетних — 2,1 млрд грн. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 7,1%, в то время как 1-летних — 9,2%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 130,5 млн долларов привлекли от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной — 3,5%.
Напомним, по итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 21 июля Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 11,501 млрд грн.
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