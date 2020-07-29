МАУ увольняет 900 сотрудников из-за 60 миллионов долларов убытков

Авиакомпания «МАУ» вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.
Об этом заявил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин в комментарии «Укринформу».
«Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долларов обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании», — рассказал Дешин.
«Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после возобновления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ», — добавил он.
По его словам, на самом деле считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку после восстановления Украиной авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств.
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