Войти
Рябошапка недоволен реакцией Ирана в деле о сбитом «Боинге»
позиция
Рябошапка недоволен реакцией Ирана в деле о сбитом «Боинге»
Трамп подписал торговое соглашение между Мексикой, США и Канадой
торговля
Трамп подписал торговое соглашение между Мексикой, США и Канадой

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

анализ
RSS

Мировой спрос на ювелирные изделия за год снизился на 6%

148
Мировой спрос на ювелирные изделия за год снизился на 6%

Мировой спрос на ювелирные изделия из золота в 2019 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 6% и составил 2,107 тыс. тонн. Это следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото».

В четвертом квартале 2019 года этот показатель уменьшился на 10% к аналогичному периоду 2018 года до 584,5 тонн. Сокращение спроса на ювелирные изделия, а также на золотые слитки способствовало падению спроса на золото в октябре — декабре прошлого года, отмечают эксперты WGC. Так, мировой спрос на золото в четвертом квартале упал на 19% в сравнении с таким же периодом годом ранее, до 1,045 тыс. тонн, совокупный потребительский спрос в годовом сопоставлении — на 11,4%, до 825 тонн.

Цена золота в октябре — декабре прошлого года составляла в среднем $1,481 тыс. за унцию, что является самым высоким среднеквартальным показателем с первого квартала 2013 года, указывает WGC. «Цены на золото в различных валютах, включая евро, индийскую рупию и турецкую лиру, достигли самых высоких уровней в истории», — отмечается в отчете.

Высокие цены на золото в третьем и четвертом кварталах 2019 года стали причиной снижения спроса со стороны потребителей в 2019 году (совокупный потребительский спрос упал на почти 11%, до 2,978 тыс. тонн), пояснил руководитель группы исследований рынка WGC Льюис Стрит. Он отметил также, что на двух крупнейших потребительских рынках золота — в Индии и Китае — помимо валютного эффекта наблюдается более медленный экономический рост, что также повлияло на более низкий потребительский спрос.

«Однако также полезно взглянуть на спрос в стоимостном выражении: например, в 2019 году спрос на ювелирные изделия в долларах вырос на 3%. Таким образом, сумма, которую потребители готовы потратить на золотые украшения, фактически увеличилась — это то, что упускается из виду в отчетах об объемах спроса», — добавил эксперт.

Читайте также: Минэнерго США допускает рост цен на нефть выше $180

По мнению аналитика, уровень цен на золото и их волатильность продолжат влиять на потребительский спрос и в 2020 году. «В Китае ювелиры продолжат создавать новые продукты, чтобы привлекать покупателей из разных возрастных групп, что должно помочь поддержать спрос. На индийском рынке введена обязательная маркировка, которая должна повысить доверие к украшениям из золота», — сказал Льюис Стрит, отметив, что согласно результатам исследований WGC, любые шаги, повышающие доверие к отрасли, должны быть позитивны для спроса на золото.

золото, ювелирные изделия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 30 января 2020
Среда, 29 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты. Да, ум, талант, учителя и школы - все это имеет значение. Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно - ни одна из этих вещей не поможет вам.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016