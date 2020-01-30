Мировой спрос на ювелирные изделия за год снизился на 6%

Мировой спрос на ювелирные изделия из золота в 2019 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 6% и составил 2,107 тыс. тонн. Это следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото».

В четвертом квартале 2019 года этот показатель уменьшился на 10% к аналогичному периоду 2018 года до 584,5 тонн. Сокращение спроса на ювелирные изделия, а также на золотые слитки способствовало падению спроса на золото в октябре — декабре прошлого года, отмечают эксперты WGC. Так, мировой спрос на золото в четвертом квартале упал на 19% в сравнении с таким же периодом годом ранее, до 1,045 тыс. тонн, совокупный потребительский спрос в годовом сопоставлении — на 11,4%, до 825 тонн.

Цена золота в октябре — декабре прошлого года составляла в среднем $1,481 тыс. за унцию, что является самым высоким среднеквартальным показателем с первого квартала 2013 года, указывает WGC. «Цены на золото в различных валютах, включая евро, индийскую рупию и турецкую лиру, достигли самых высоких уровней в истории», — отмечается в отчете.

Высокие цены на золото в третьем и четвертом кварталах 2019 года стали причиной снижения спроса со стороны потребителей в 2019 году (совокупный потребительский спрос упал на почти 11%, до 2,978 тыс. тонн), пояснил руководитель группы исследований рынка WGC Льюис Стрит. Он отметил также, что на двух крупнейших потребительских рынках золота — в Индии и Китае — помимо валютного эффекта наблюдается более медленный экономический рост, что также повлияло на более низкий потребительский спрос.

«Однако также полезно взглянуть на спрос в стоимостном выражении: например, в 2019 году спрос на ювелирные изделия в долларах вырос на 3%. Таким образом, сумма, которую потребители готовы потратить на золотые украшения, фактически увеличилась — это то, что упускается из виду в отчетах об объемах спроса», — добавил эксперт.

По мнению аналитика, уровень цен на золото и их волатильность продолжат влиять на потребительский спрос и в 2020 году. «В Китае ювелиры продолжат создавать новые продукты, чтобы привлекать покупателей из разных возрастных групп, что должно помочь поддержать спрос. На индийском рынке введена обязательная маркировка, которая должна повысить доверие к украшениям из золота», — сказал Льюис Стрит, отметив, что согласно результатам исследований WGC, любые шаги, повышающие доверие к отрасли, должны быть позитивны для спроса на золото.