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Украинцы поддерживают политиков, которые ищут пути прекращения войны, - Головаха

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Украинцы поддерживают политиков, которые ищут пути прекращения войны, - Головаха

Моральных двух украинского общества сегодня на стороне тех политиков, которые ищут пути прекращения войны на Донбассе, считает заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

«На самом деле (хотя этому часто не придают значения), есть такой общий моральный дух, который не всегда непосредственно выражается в общественном мнении. ... Перестроечный моральный дух в СССР привел в итоге к его распаду и появлению новых независимых государств, в том числе и Украины. Моральный дух определял победу протестующих в Украине над режимом в 2004 и 2014 годах. Сегодня в Украине моральная поддержка на стороне тех политических сил, которые ищут пути прекращения войны. И если против этого будут идти какие-то отдельные политические силы, они только проиграют. А это значит, что на следующих выборах могут прийти не они, а гораздо более пророссийски настроенные силы, чем „Слуга народа“, которая, по сути, пророссийской никак не является», — рассказал социолог в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Головахи, сегодня общество в большинстве своём поддерживает мирные инициативы президента Зеленского и попытка выступить против них может только повысить поддержку пророссийских сил, которые получат более широкое представительство в органах власти на выборах.

«Да, Зеленский делает все то, что обещал своим избирателям! Все в первую очередь хотели мира, окончания войны. Вот, смотрите, я выписал данные всеукраинского опроса КМИС (Киевский международный институт социологии — ИФ) и Фонда «Демократические инициативы» в ноябре 2019-го года. «Пять первоочередных действий президента Зеленского и его команды должны быть следующие (так считают граждане Украины): прекращение огня на Донбассе — 74%, рост жизненных стандартов (зарплаты) — 51%. То есть фактически три четверти граждан хотели прекращения огня», — отметил Головаха.

По словам заместителя директора института социологии НАНУ, речь идёт не о полном разрешении конфликта на Донбассе, а именно о прекращении огня. Он отмечает, что по данным последних социологических исследований, вопрос отсутствия обстрелов уступил первенство стандартам жизни граждан.

«Правда, что интересно, сегодня по данным центра Балакиревой (председатель правления ОО «Центр „Социальный мониторинг“ Ольга Балакирева — Ред.) все-таки вопрос мира на Донбассе уже отступил на второй план. На первом месте, и с огромным отрывом — жизненные стандарты, уровень жизни. Это объяснимо — сейчас люди сильно обеднели и для большинства именно уровень жизни — главная проблема», — подчеркнул он.

Замдиректора Института социологии также считает, что важность вопроса прекращения огня на Донбассе зависит от непосредственной близости региона к зоне боевых действий.

«Степень важности этой проблемы очень связана с географическим положением региона. И чем ближе он к территории боевых действий, тем темы мира, прекращения огня стоят острее. Ясно, что на Донбассе люди других проблем вообще не видят — когда им на голову падают мины, а рядом гибнут знакомые, близкие, — это понятно. В Харьковской, Днепропетровской областях (это тоже недалеко), данный вопрос очень актуален. А чем дальше на запад, тем эта проблема волнует меньше. Но это естественно — люди из более дальних регионов ее почти не замечают. Хотя, конечно, гибнут в ООС и из отдаленных от Донбасса регионов. Но, тем не менее, степень актуальности этой проблемы связана с географическим положением», — считает социолог.

По его словам, у украинских граждан есть понимание того, как можно остановить боевые действия на востоке Украины, но они не знают, как закончить войну в целом.

«И опять возвращаемся к ноябрьскому опросу — какие первые шаги президента люди тогда одобрили. Вот, пожалуйста. „Инициирование переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для решения конфликта на Донбассе“: „позитивно“ — 75%, „негативно“ — 15%. А как тогда отнеслись к „решению относительно отведения войск от линии разграничения“? „позитивно“ — 59%, „негативно“ — 25%. То есть все действия Владимира Зеленского, связанные с прекращением войны, одобрялись большинством населения. Остановить войну, законсервировать — это большинство граждан одобряют. А вот, что дальше делать, народ не знает. И в этом трагедия Украины», — считает Головаха.

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Также социолог отметил, что в вопросе предоставления ОРДЛО особого статуса отсутствует одобрение такого шага со стороны большинства граждан, а значит опереться на поддержку людей власть, как в случае с прекращением огня и переговорами с президентом России, не сможет.

«Украина с каждым годом войны накапливает проблемы. И мне просто непонятно, когда говорят, что договариваться о прекращении огня — это предательство. Они не понимают, что каждый год войны отбрасывает Украину на три года назад», — считает замдиректора Института социологии НАНУ.

Донбасс, Евгений Головаха
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