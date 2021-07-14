Ермак анонсировал новый саммит «нормандской четверки»

Саммит «нормадской четверки» на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России по имплементации проекта «Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей» может состояться в ближайшее время, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Главной задачей для всех нас остается восстановление мира (на Донбассе — Ред.)... Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект „Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей“, подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4, который состоится в ближайшее время», — написал Ермак на своей странице в Фейсбуке по итогам рабочего визита вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Германию.

Он также отметил, что «безопасность стала одним из ключевых вопрос переговоров с немецкими коллегами».

«Северный поток-2» — это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона. «Северный поток-2» нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС«, — уточнил Ермак.

Ермак выразил надежду на то, что Германия будет способствовать формированию единой позиции Европейского Союза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО, а также подчеркнул, что «по итогам визита в Германию стало очевидно, что никто без учета интересов Украины и гарантий их соблюдения ничего решать не будет».

По словам руководителя Офиса президента, в Германии также поднимались вопросы угроз Украине из-за концентрации российских войск у ее границ, проведения ключевых реформ в Украине, привлечении в Украину европейских инвесторов и развития «зеленой энергетики» в Украине.