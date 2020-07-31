Баффет скупает акции Bank of America

Уоррен Баффет продолжил покупать акции Bank of America. За период с 28 по 30 июля Berkshire Hathaway приобрела 21,2 млн акций второго по размеру активов банка США. Покупка обошлась компании Баффета в $522 млн, сообщает Reuters.

Это не первая серия покупок акций Bank of America со стороны легендарного инвестора за последний месяц. На прошлой неделе конгломерат Баффета приобрел 34 млн акций на сумму $813 млн.

В общей сложности в июле Баффет потратил более $1,7 млрд на покупку 71,5 млн акций Bank of America. Сейчас Berkshire Hathaway владеет 1,02 млрд акций банка, что составляет около 11,8% в его капитале.

«Bank of America — хорошо отлаженный механизм, торгующийся по очень разумной цене», — отметил акционер Berkshire Hathaway, управляющий Sullimar Capital Group Билл Брюстер. Баффет верит в долгосрочный рост банка, добавил управляющий.

Berkshire Hathaway начала инвестировать в Bank of America в 2011 году, когда многие инвесторы сомневались в перспективах такого вложения. В том году Баффет приобрел привилегированные акции Bank of America на $5 млрд и право на покупку еще 700 млн обыкновенных акций напрямую у эмитента.

Bank of America — не единственный актив, к которому Баффет проявляет интерес в 2020 году. В начале июля его инвестиционный холдинг приобрел газовые активы Dominion Energy почти за $10 млрд. Затем появилась информация, что инвестор мог выкупить акции своей компании на сумму примерно в $5,2 млрд.