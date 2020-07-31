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Кабмин анонсировал строительство современных пограничных инспекционных постов

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Кабмин анонсировал строительство современных пограничных инспекционных постов

В Украине в ближайшее время восстановят финансирование строительства современных пограничных инспекционных постов. Строительство предусмотрено в рамках программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство».

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Глущенко, передает правительственный портал.

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Указано, что восстановление финансирования позволит до конца этого года запроектировать первые два из десяти постов, которые предусматривает программа. В целом в июле 2022 года нужно будет привести в соответствие с требованиями Евросоюза 35 таких постов.

«По периметру нашей страны начинаем строить современную инфраструктуру, которая позволит нашим ветеринарам и фитосанитарам лучше защищать внутренний рынок и нас с вами, как потребителей, от опасных пищевых продуктов и других опасных грузов», — пояснил Глущенко.

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Также в Минэкономики сообщают, что к быстрому развитию лучше всего оказались готовы пункты пропуска «Ужгород» на границе Украины со Словакией, а также «Выступовичи» на границе Украины с Беларусью.

«Общая сумма, которая в 2020 году будет выделена на развитие двух приграничных инспекционных постов, составит 28,3 млн грн. Возобновление финансирования ожидается в августе», — добавили в Кабмине.

строительство, границы, инспекционные посты
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Пятница, 31 июля 2020
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