Болгария привлечет военных для охраны границы от нелегалов

Министр обороны Болгарии Георгий Панайотов заявил, что для охраны границы будет привлечено несколько сотен военных. Они будут помогать пограничникам предотвращать возможное проникновение нелегалов в страну.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.
«Давление на болгарской границе растет, что требует от правительства действий, и оно это сделает», — сказал Панайотов.
По его словам, привлекут военнослужащих двух бригад Сухопутных войск и Объединенного командования специальных операций (СКК).
«Они будут охранять болгарскую границу, поскольку у них есть обязательства в соответствии с законом об обороне и Вооруженных Силах Республики Болгарии», — отметил Панайотов.
Так, границу будут помогать охранять от 400 до 700 человек, в зависимости от необходимости, с соответствующей техникой.
Известно, что усиление охраны будет осуществлено на границе с Грецией и Турцией.
В ведомстве добавляют, что вскоре будет издан приказ министерства об участии военнослужащих.
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