В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах «красной зоны»

С 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией (районы «красной зоны»), сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Министерства здравоохранения, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах „красной зоны“ — где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией», — говорится в сообщении правительства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год по всей территории Украины начнется вовремя, с 1 сентября, в соответствии с эпидемиологической ситуацией на местах.

Премьер отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, в отдельных территориях, районах, городах «красной» зоны будут приниматься отдельные решения.