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В Берлине прошла многотысячная акция против карантина

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В Берлине прошла многотысячная акция против карантина

Несколько акций противников эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса, проходят в субботу в Берлине. Тысячи человек прошлись шествием через центр города к улице 17-июня в районе Тиргартен. Как передает ТАСС, организатор — штутгартское движение Querdenken 711 («Нестандартное мышление 711»).

Всего сегодня в городе проходят пять манифестаций по самым разным поводам, в том числе против расизма, фашизма, различных теорий заговора.

Подавляющее большинство участников шествия не соблюдало дистанцию в 1,5 м и не носило защитные маски. Периодически полицейские через мегафоны напоминали манифестантам о действующих правилах, но на соблюдении не настаивали.

Демонстранты недовольны теми немногими ограничениями, которые продолжают действовать в Германии.
В Германии режим жестких карантинных мер действовал весной, с мая ограничения начали снимать. Сейчас в стране открыты почти все общественные заведения. До сих пор посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в 1,5 м. Запрещены массовые мероприятия.

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Нынешняя акция проходит на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. За последние сутки инфекция выявлена у 955 человек. Ежедневный прирост колеблется на этой неделе в диапазоне от 600 до 1 тыс. случаев, такие темпы фиксировались в ФРГ в последний раз в июне.

За все время эпидемии в ФРГ заразились 209 653 человека, умерли 9 148 пациентов, выздоровели около 193 тыс. граждан.

ФРГ, коронавирус
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