Пограничникам выдали новые штурмовые винтовки, которые заменят АК

Государственная пограничная служба Украины получила новые штурмовые винтовки для вооружения спецназовцев.

Об этом сообщается на странице ГПСУ в Facebook.

«10-й отдельный отряд оперативного реагирования „ДОЗОР“ получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического Альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова», — говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

В этой модели применена газовая система «CARBINE» с регулируемым газовым блоком, который обеспечивает плавную работу автоматики.

Модульная конструкция позволяет легко производить замену всевозможных компонентов, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

Винтовка производятся в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США в компании Daniel Defense.