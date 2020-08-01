Пограничникам выдали новые штурмовые винтовки, которые заменят АК

Государственная пограничная служба Украины получила новые штурмовые винтовки для вооружения спецназовцев.
Об этом сообщается на странице ГПСУ в Facebook.
«10-й отдельный отряд оперативного реагирования „ДОЗОР“ получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического Альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова», — говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.
В этой модели применена газовая система «CARBINE» с регулируемым газовым блоком, который обеспечивает плавную работу автоматики.
Модульная конструкция позволяет легко производить замену всевозможных компонентов, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.
Винтовка производятся в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США в компании Daniel Defense.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016