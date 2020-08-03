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В Одесской области задержали рекордные 56,4 кг кокаина

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В Одесской области в «Морском порту Южный» правоохранители выявили более 56 кг кокаина.

«Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник

Ориентировочная стоимость изъятого наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 млн грн.

По данному факту начато уголовное производство в соответствии с ст.305 Уголовного кодекса «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».

Стоит отметить, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в таких объемах. В феврале и в мае этого года в «Морском порту Южный» пограничники Одесского отряда уже задерживали крупные партии кокаина.

В первом случае в контейнере, который прибыл из Республики Чили с грузом легковых машин, правоохранители обнаружили 31 брикет кокаина общим весом более 30 кг. Каждый из пакетов был промаркирован изображениями персонажа из известной игры «Монополия».

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В другом случае наркотик поместили в тайниках, оборудованных с использованием технических полостей контейнера с бананами, который тоже прибыл из Эквадора. Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет с изображением миньона было обернут в свинцовое упаковки, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров и служебных собак. Вес брутто обнаруженного наркотика составила 53,4 кг.

Госпогранслужба, кокаин
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