Польша наложила штраф на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регулятора.

«Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых ($57 млн) на «Газпром». Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», — указано в сообщении.

Подчеркивается, что эта обязанность следует из европейских норм, на которые опирается польский закон о защите прав потребителей и конкуренции.

«Наложение штрафа на „Газпром“ связано с продолжающимся разбирательством в связи с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода „Северный поток — 2“ без необходимого согласия главы UOKiK. В связи с этим глава UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: „Газпрому“ из России, Engie Energy из Швейцарии и четырем из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK также попросил „Газпром“ предоставить документы, имеющие отношение к делу, но компания отказалась предоставить информацию, важную для разбирательства», — информировало управление.

«Исходя из существующих положений, в начале года мы попросили „Газпром“ предоставить нам контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, финансирующими строительство „Северного потока — 2“. Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с главой управления, компания не предоставила эту информацию, в том числе после начала в мае разбирательства из-за отсутствия сотрудничества, что должно быть предупреждающим сигналом для компании», — указали в UOKiK.