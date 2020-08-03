Силовики обезвредили «киевского террориста»

Гражданин Узбекистана, находившийся в здании бизнес-центра «Леонардо» в центре Киева и утверждавший, что в рюкзаке у него взрывчатка, захвачено живым, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение», — написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

В СБУ также заявили об успешно проведенной операции по захвату террориста.