Премьер Польши считает, что «Северный поток – 2» представляет опасность для Европы

Газопровод «Северный поток — 2» — это способ платить европейскими деньгами за российское оружие, заявил во время дискуссии в Атлантическом совете премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, слова которого приводит портал BiznesAlert.

«Я не могу сказать, что у нас в Польше присутствует острая антироссийская риторика. Однако есть вещи, которые нам не нравятся. Например, «Северный поток — 2», — сказал он, добавив, что, по его мнению, это якобы «плата европейскими деньгами за оружие».

Как утверждает Моравецкий, если Россия исключит Украину из числа поставщиков газа Западной Европе, то сможет оказывать большое влияние на нашу страну.

«Поэтому „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ так опасны для нашего региона. Поэтому мы критикуем за них Германию», — указал глава польского правительства.