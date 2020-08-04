Кравчук предлагает создать на Донбассе свободную экономическую зону

Украина готова пойти на ряд компромиссов в переговорах в рамках контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, в том числе предложить создать в регионе свободную экономическую зону. Об этом во вторник заявил полномочный представитель страны в группе Леонид Кравчук.
«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне», — отметил Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».
Положения минских соглашений не нужно записывать в Конституцию Украины, считает он.
Украина не отказывается от «формулы Штайнмайера» по Донбассу, вопрос в ее внедрении, отметил Кравчук.
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