Кравчук предлагает создать на Донбассе свободную экономическую зону

Украина готова пойти на ряд компромиссов в переговорах в рамках контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, в том числе предложить создать в регионе свободную экономическую зону. Об этом во вторник заявил полномочный представитель страны в группе Леонид Кравчук.

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне», — отметил Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Положения минских соглашений не нужно записывать в Конституцию Украины, считает он.

Украина не отказывается от «формулы Штайнмайера» по Донбассу, вопрос в ее внедрении, отметил Кравчук.