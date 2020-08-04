Израиль призывает Украину в этом году не пускать хасидов в Умань

Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не разрешать в этом году паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает DW.
«Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч людей. Единственный способ остановить это — украинские органы власти должны принять надлежащие меры», — заявил во вторник директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон.
Ранее городской голова Умани Александр Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года — Рош ха-Шана. Он считает, что это может вызвать вспышку коронавируса в городе.
На межведомственном совещании в Министерстве иностранных дел Украины 9 июля стороны пришли к мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно, поэтому следует разработать альтернативный (участие в праздновании ограниченного круга представителей местной хасидской общины, организация онлайн-трансляции мероприятий и т.д.).
17 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что правительство всесторонне рассмотрит вопрос о возможности приезда этой осенью паломников-хасидов и примет взвешенное решение.
Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран.
В 2020 году празднование Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября.
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