Среди пострадавших от взрыва в Бейруте нет украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по предварительной информации среди пострадавших от взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев нет.
«Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией», — написал Шмыгаль в микроблоге Twitter.
В свою очередь, в эфире телеканала «Украина 24» начальник отдела менеджмента кризисной ситуации департамента консульской службы Министерства иностранных дел Максим Коваленко заявил, что пока ведомство не располагает информацией сколько вообще украинцев пребывает в Бейруте.
Как сообщалось со ссылкой на ливанский Красный Крест, не менее 100 человек погибли в результате серии взрывов в Бейруте, еще более 4 тыс. человек пострадали.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.
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