Число погибших при взрыве в Бейруте продолжает расти

По меньшей мере 135 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Такие данные привел в среду телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.

По сведениям канала, число пострадавших возросло до 5 тыс.

Десятки человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв прогремел во вторник в районе морского порта поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.