Макрон стал первым иностранным лидером, кто прилетел в Бейрут после взрыва

Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва. В аэропорту он заявил о том, что сейчас появилась возможность «заложить основы для восстановлении Ливана» на «долгосрочную перспективу». Об этом сообщает FranceInfo.
Уже сегодня президент Франции встретится со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом. «Франция на стороне Ливана. Всегда», — написал Макрон на арабском языке в своем Twitter в день взрыва.
Франция отправила в Ливан три военных самолета с 55 спасателями и 6 тоннами различных материалов.
По последним данным, жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали. Среди погибших — десять членов пожарной команды, которые тушили возгорание в порту в момент взрыва. Около 300 тыс. человек остались без крова.
Власти Ливана сообщили, что к пожару и последующему взрыву привели сварочные работы на портовом складе, где хранились 2750 т нитрата аммония (аммиачная селитра — удобрение и одновременно взрывчатое вещество). Селитра была конфискована в 2014 году у судна Rhosus, которое везло груз из Батуми в Мозамбик.
Владельцем судна был уроженец российского Хабаровска. В 2013 году корабль из-за технических неисправностей встал в порту Бейрута. Владелец Rhosus фактически бросил его, не выплачивая портовые сборы и зарплату экипажу. В итоге селитра была конфискована и помещена на склад, где хранилась шесть лет.
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