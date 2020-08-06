На стадии клинических испытаний находятся шесть вакцин от коронавируса

Более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире, и шесть из них находятся на продвинутой стадии — проходят клинические испытания. Об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в ходе онлайн-дискуссии на форуме по безопасности в американском городе Аспен. Его выступление транслировалось в YouTube.
«У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания», — сказал он.
Гендиректор высказался за доступность будущей вакцины от коронавируса для населения планеты, подчеркнув, что следует рассматривать такую вакцину как «общественное благо».
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