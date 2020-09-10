В мире разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса

Страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях. Такие данные привел в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас разрабатывается около 180 вакцин, и около 35 из них проходят испытания на людях», — сказал он. «Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни», — констатировал гендиректор, которого цитирует ТАСС.

По словам главы ВОЗ, это свидетельствует о «невероятном прогрессе в науке и технологиях в последние годы». В этой связи он призвал обеспечить доступ к вакцинам «как можно большему числу людей». Напомнив об инициированном ВОЗ в апреле международном партнерстве по расширению доступа к средствам борьбы с коронавирусом ACT Accelerator, он обратил внимание на тот факт, что этот механизм «не сможет достичь своих целей без существенного увеличения финансирования».

Международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой «глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19». Эти технологии должны стать доступными «для всех, кто в них нуждается, во всем мире».