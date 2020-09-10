В мире разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса

Страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях. Такие данные привел в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Сейчас разрабатывается около 180 вакцин, и около 35 из них проходят испытания на людях», — сказал он. «Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни», — констатировал гендиректор, которого цитирует ТАСС.
По словам главы ВОЗ, это свидетельствует о «невероятном прогрессе в науке и технологиях в последние годы». В этой связи он призвал обеспечить доступ к вакцинам «как можно большему числу людей». Напомнив об инициированном ВОЗ в апреле международном партнерстве по расширению доступа к средствам борьбы с коронавирусом ACT Accelerator, он обратил внимание на тот факт, что этот механизм «не сможет достичь своих целей без существенного увеличения финансирования».
Международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой «глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19». Эти технологии должны стать доступными «для всех, кто в них нуждается, во всем мире».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016