ВОЗ пока не готова рекомендовать российскую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с российскими властями с целью получить больше информации о вакцине из РФ против нового коронавируса с целью дальнейшей оценки препарата. Об этом сообщил во вторник помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса во время телебрифинга для журналистов.

Его попросили прокомментировать возможность ВОЗ дать свои рекомендации по производству и дальнейшему применению российской вакцины. «В настоящее время ВОЗ поддерживает контакт с регулирующими органами России для получения информации по этому вопросу. Только после анализа полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать ее», — сказал Барбоса.

Помощник директора добавил, что после получения всех необходимых данных ВОЗ перепроверит их с тем, чтобы убедиться, не упустили ли что-либо из виду регулирующие органы России. По его словам, только после этого обзора можно будет говорить о том, что вакцина удовлетворяет всем требованиям ВОЗ, является безопасной и эффективной и сможет обеспечить защиту пациентов.