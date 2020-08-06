В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, есть пострадавшие

В селе Песчаная Одесской области мужчина бросил гранату в гостей своей сожительницы. В результате взрыва пострадали три человека, сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел в четверг, 6 августа. Как сообщается, трое жителей Винницкой области приехали в гости к своей знакомой, местной жительнице.
«Предварительно установлено, что во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин — 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся», — сообщают правоохранители.
На данный момент предпринимаются меры по установлению местонахождения и задержанию мужчины.
По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 п.1 и п.5 ст.115 (покушение на преступление, умышленное убийство двух и более человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.
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