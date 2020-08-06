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Украина обвинит Россию в случае провала мирного процесса

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Украина обвинит Россию в случае провала мирного процесса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что сейчас Украина занимает активную позицию в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, а в случае их неудачи весь мир увидит, кто в этом виноват.

«Сегодня Украина доминирует в Минском формате, в Нормандском формате, и сегодня действительно мы создали конструкцию, которая дает всему миру увидеть, что Украина делает всё необходимое, и, безусловно, это приведёт к результату, а если нет — все увидят, кто не хочет мира», — сказал он во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкую область в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Ермак указал, что для Украины очень важно продолжать диалог, и встреча в Нормандском формате должна стать встречей, на которой уже будет достигнута действительно конкретная договоренность о следующих шагах.

Глава ОП отметил, что уже идут 11 сутки с начала режима тишины на Донбассе, который сегодня является для Украины наиболее важным, а президент Зеленский вновь поехал на восток страны, чтобы услышать военных и их отношение к перемирию, а также мнение живущих там граждан.

«Сегодня у нас сформирована очень мощная команда, которая работает в Трехсторонней контактной группе. Мы очень благодарны и уважаем господина Кучму, который очень много сделал, его заменила не менее легендарная личность Леонид Макарович Кравчук», — подчеркнул Ермак.

Он надеется, что с приходом Кравчука, как главы делегации Украины в Трехсторонней контрактной группе, переговоры будут проходить еще более энергично.

«У него колоссальный опыт, он действительно является мэтром не только украинской, но и международной политики, и, безусловно, является сегодня привлеченным к переговорам», — считает глава ОП.

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Ермак указал, что ранее в Нормандском формате работали только политические советники лидеров государств, а сегодня к этому присоединился министр иностранных дел Украины, работает команда в Офисе президента.

«Мы действительно создали очень профессиональную и заинтересованную в конечном результат команду», — сказал он.

Донбасс, отношения с Россией, Андрей Ермак
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Четверг, 6 августа 2020
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