Войти
Шмыгаль не исключил введения новогоднего карантина
официально
Шмыгаль не исключил введения новогоднего карантина
Трамп собирается подать большой иск о фальсификациях на выборах
планы
Трамп собирается подать большой иск о фальсификациях на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Банкротство «Укрзализныци»: в Раде напомнили Зеленскому про обещанный аудит и просят убрать из компании иностранцев

676
Банкротство «Укрзализныци»: в Раде напомнили Зеленскому про обещанный аудит и просят убрать из компании иностранцев

Иностранцы на руководящих должностях в украинских стратегических компаниях — это путь к уничтожению этих предприятий. Происходящее сегодня в УЗ — просто очередное тому подтверждение. Такое мнение высказал нардеп Алексей Кучеренко, напомнив президенту Зеленскому про обещание провести аудит железнодорожного гиганта.

Кучеренко не удивлён тому, что УЗ терпит ежемесячно многомиллионные убытки из-за админрешения грузинского реформатора Ираклия Эзугбая.

«Я считаю, что все игрища с иностранцами — когда они становятся членами наблюдательных советов УЗ и еще хуже — руководителями профильных направлений в УЗ — это просто попытка скрыть определенные процессы финансовые, которые продолжаются в этих государственных монополиях — УЗ, Нафтогаз, Укрпочта, Укрэнерго ну и Укроборонпром. Это не просто ошибка — это умышленное уничтожение государственных предприятий, специальные попытки чтобы обанкротить УЗ», — сказал политик.

Кучеренко напомним, что практически все «гипер-супер реформаторы» иностранного происхождения заканчивали свои каденции на руководящих должностях в Украине в лучшем случае — ничем, в худшем — обысками правоохранителей.

Случай же с Эзугбая, который сегодня принимает решения против государства и в нарушение антимонопольного законодательства, вообще позорная история. Он преследуется Грузией за коррупцию на железной дороге, а «таких „ценных кадров“ у нас и своих достаточно», иронизирует Кучеренко.

«Начал заигрывать с подобными иностранцами Порошенко. А эта власть продолжает. Я бы очень хотел, чтобы провели аудит государственных предприятий, в частности — УЗ, и это кстати было обещание президента Зеленского. Потому что мы дождемся того, что УЗ просто доведут до банкротства. И я уверен, что сознательно это делают», — сказал нардеп.

Как известно, куратор коммерческого направления УЗ Ираклий Эзугбая в одностороннем порядке более чем в три раза снизил вагонную составляющую тарифа на перевозку грузов в сентябре.

В октябре это привело к росту убытков УЗ почти на полмиллиарда гривен.

Кроме того, решение грузинского менеджера повлекло за собой уничтожение рынка экспедиторских услуг. Ведь трехкратное снижение ставки тарифа коснулось не всех, а только тех, компаний, которые не работают с УЗ по долгосрочным контрактам. Таким образом были созданы неравные условия работы: разовые потребители услуг УЗ получили ценовое преимущество и обвалили прибыль «Укрзализныци», а деятельность компаний, работающих по долгосрочным контрактам, оказалась заблокированной, потому как они утратили возможность конкурировать.

УЗ, таким образом, монополизировало рынок под определенных вагонособтвенников, ценой миллионных убытков для государственного бюджета.

Читайте также: Украина не попала в список стран, которым G20 замораживает долги

Ситуация обернулась минимум двумя кризисами. И если убытки руководство УЗ не смущают, то пострадавший бизнес будет требовать справедливости в АМКУ, а компенсаций - в судах. Что приведёт к очередным потерям госбюджета и возможным остановкам грузоперевозок.

УЗ, Алексей Кучеренко, Иракли Эзугбая
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 25 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «Большом строительстве» (окончание)

Не исключено, что при нынешних издержках инфраструктурное строительство внесет отрицательный вклад в экономический рост. Грубо говоря, строят вместо старой дороги новую, но при этом изымают из конкурентных секторов столько ресурсов, что в результате машин по ней будет ездить меньше, чем по старой. Куда экономику СССР привел акцент на инфраструктурные мегапроекты, хорошо известно. Но либо кое-кто этого не понимает. Либо кое-кого это не смущает (возможно, даже вдохновляет).
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Строительная опухоль: Как местные власти превращают Ирпень в бетонное гетто

Еще совсем недавно Ирпень был самым уютным городом Киевской агломерации, который оставался курортной зоной, находясь в непосредственной близости от столицы. По числу зеленых насаждений он значился лидером среди других спутников Киева, выполнял функцию «легких столицы» и являлся уникальным лесным городком, куда даже жители мегаполиса приезжали за глотком чистого свежего воздуха. С приходом к власти Владимира Карплюка Ирпенский регион сменил вектор лидерства, и теперь занимает первые места в списках незаконного строительства, вырубки лесов, истребления заповедных зон и уничтожения инвестиционной привлекательности за рекордно короткие сроки.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Основные тенденции экономического развития Украины

Риск сокращения доходов Государственного бюджета Украины и повышения стоимости государственных заимствований существенно затрудняет выполнение государственных программ по поддержке экономики, которые необходимы для выхода экономики Украины из кризиса. Отсутствие достаточного пространства для финансирования государственных расходов по приемлемой стоимости ставит Украину в неравные условия со странами ЦВЕ в контексте преодоления кризиса.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016