В Беларуси возбудили дело о беспорядках после ночных протестов

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников милиции. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на руководителя ведомства Иван Носкевича.
В СК указали, что участникам и организаторам беспорядков, возникших после оглашения предварительных итогов президентских выборов, грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
После оглашения результатов экзитполов по итогам состоявшихся в стране президентских выборов, которые показали убедительную победу действующего президента Александра Лукашенко, в разных частях города начались акции протеста. СМИ сообщают о применении светошумовых гранат. Были задержаны более 120 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».
По данным официального экзитпола, Александр Лукашенко набрал на выборах 79,7% голосов. На втором месте с 6,8% — Светлана Тихановская. Анна Канопацкая получила 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.
Оппозиция не признает эти результаты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016