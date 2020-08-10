В Беларуси возбудили дело о беспорядках после ночных протестов

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников милиции. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на руководителя ведомства Иван Носкевича.

В СК указали, что участникам и организаторам беспорядков, возникших после оглашения предварительных итогов президентских выборов, грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

После оглашения результатов экзитполов по итогам состоявшихся в стране президентских выборов, которые показали убедительную победу действующего президента Александра Лукашенко, в разных частях города начались акции протеста. СМИ сообщают о применении светошумовых гранат. Были задержаны более 120 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным официального экзитпола, Александр Лукашенко набрал на выборах 79,7% голосов. На втором месте с 6,8% — Светлана Тихановская. Анна Канопацкая получила 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Оппозиция не признает эти результаты.