Отмечающий сегодня 60-летие актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Актер Антонио Бандерас сообщил, что заразился новым коронавирусом.

«Хочу объявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие на карантине после того, как тест дал положительный результат на заболевание COVID-19», — написал актер в понедельник в Twitter.

Он добавил, что чувствует себя «относительно хорошо».