В Шотландии до рекордного уровня выросло число сторонников независимости

Число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордно высокого уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 53% участников опроса, проведенного социологической компанией YouGov по заказу газеты The Times, опубликовавшей его результаты в среду.

Ранее социологические исследования YouGov еще никогда не показывали столь высокой поддержки инициативы, за которую выступает правящая Шотландская национальная партия (ШНП) — крупнейшая по числу занимаемых мест в региональном парламенте. Число сторонников независимости выросло на два процентных пункта по сравнению с прошлым опросом, который был проведен в январе этого года. Участниками нового исследования, проводившегося с 6 по 10 августа, были 1 142 жителя Шотландии старше 16 лет.

Опрос YouGov также показывает, что ШНП пользуется беспрецедентной поддержкой и вновь одержала бы уверенную победу на выборах в парламент Шотландии, если бы они состоялись сейчас, а не в мае следующего года. Согласно оценкам YouGov, ШНП получила бы 85 мандатов в 129-местном законодательном органе по сравнению с нынешними 63.

Рекордным уровнем поддержки в настоящий момент пользуется также глава ШНП и первый министр Шотландии Никола Стерджен — 72% респондентов довольны ее работой на занимаемом посту и лишь 22% считают, что она плохо справляется со своими обязанностями. В то же время лишь 20% опрошенных жителей Шотландии довольны политикой главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, а 74% считают, что он плохо исполняет свои рабочие обязанности.

За год поддержка Джонсона в регионе снизилась на 16 процентных пунктов, а в случае Стерджен, наоборот, выросла на пять. Как отмечает The Times, этому могла способствовать политика шотландского правительства в сфере борьбы с новым коронавирусом. Эдинбург раньше Лондона вводил и позже снимал ограничительные меры.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Джонсон последовательно заявляет, что не допустит нового референдума. При этом его проведение даже без согласия со стороны Лондона поддерживает 68% сторонников ШНП.