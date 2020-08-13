Xiaomi запускает в продажу первый в мире прозрачный телевизор

Первый в мире телевизор серийного производства с ультратонким прозрачным экраном представила к своему десятилетию китайская компания Xiaomi. На ее сайте сообщается, что новинка Mi TV LUX Transparent Edition официально поступит в продажу в ближайшее воскресенье по цене 49 999 юаней ($7,2 тыс.).

В выключенном состоянии экран устройства представляет собой стеклянную панель диагональю 55 дюймов и толщиной 5,7 мм. Во включенном состоянии телевизор как бы парит в воздухе.

Разработанный для этого OLED-дисплей (органические светодиоды) способен передавать 1,07 млрд оттенков с поддержкой кадровой частоты 120 Гц и коэффициентом статического контраста 150 000:1. Все техническое оснащение телевизора спрятано в круглом основании-подставке.

Купить новинку пока можно будет только в Китае. В Xiaomi отметили, что такой телевизор идеально подойдет не только для дома, но и найдет широкое применение в музеях, галереях, торговых центрах. По некоторым данным, первую партию новинок по предзаказам в интернет-магазине раскупили буквально за секунды.