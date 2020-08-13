ВОЗ пока не подтверждает возможность повторно заразиться коронавирусом

В организацию поступают сообщения о том, что в некоторых странах имели место случаи якобы повторного заражения

Всемирная организация здравоохранения на данном этапе не может подтвердить, что можно повторно заразиться коронавирусом. Об этом заявила в четверг на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, в ВОЗ поступают сообщения о том, что в некоторых странах имели место случаи якобы повторного заражения. «Но это пока не подтверждено», — подчеркнула ван Керкхове.

«Тут необходимо принимать во внимание многие факторы, — отметила эксперт. — Например, через какие тесты прошел человек. Бывают случаи, когда тест дает положительный, отрицательный и потом опять положительный результат. Но это не означает повторное инфицирование».

«Еще один элемент — это иммунная реакция после инфекции, — продолжила она. — Мы пока не знаем, сколько по времени сохраняется иммунитет и насколько он силен».

«Здесь есть вопросы, на которые пока нет ответов. Но мы активно следим за ситуацией», — подытожила специалист.