Минздрав обновил данные по «красным» и «зеленым» странам

Страны-соседи Украины, за исключением Румынии, Молдовы и РФ, вошли в «зеленую» зону по распространению COVID-19, свидетельствуют данные, размещенные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 14 августа.

В «красную» зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (45,6). Всего — 70 стран.

В «красную» зону по-прежнему входят страны-соседи — Румыния (заболеваемость 87,3 на 100 тыс.), Молдова (117,5 на 100 тыс.) и РФ (заболеваемость 50,5 на 100 тыс.).

Кроме того, среди стран «красной» зоны — Бельгия, США, Израиль, Испания, Индия.

Германия, Болгария, Франция и Греция перешли в «зеленую» зону. В страны «зеленой» зоны также включены, в частности, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия, Грузия, Финляндия и Швейцария.

Из ближайших соседей Украины в «зеленую» зону входит Беларусь (16,8 на 100 тыс.), Польша (24,4 на 100 тыс.), Словакия (8,2 на 100 тыс.), Венгрия (2,9 на 100 тыс.).