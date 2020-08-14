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Тихановская объявила о создании совета для «трансфера власти» в Беларуси

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Тихановская объявила о создании совета для «трансфера власти» в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая не признала официальные результаты выборов, в соответствии с которыми она заняла второе место, объявила в пятницу, что инициирует создание координационного совета для обеспечения передачи власти.

«Я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела», — говорится в обращении Тихановской, опубликованном ее штабом.

Она заявила, что поручает своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

Тихановская поблагодарила всех, кто ее поддержал, и готов помочь в переговорах с действующими властями. «Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», — добавила она.

Тихановская отметила, что готова к диалогу с властями страны, назвав необходимыми условиями освобождение задержанных в ходе акций протеста, вывод силовиков с улиц и возбуждение уголовных дел против тех, кто «отдавал приказы избивать и стрелять в людей».

«Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это значит отпустить всех задержанных. Это значит убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей», — говорится в обращении.

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Она отметила, что ее штаб готов к диалогу с действующими властями страны. «Мой штаб, штаб Светланы Тихановской, продолжает работать... Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями», — заявила она и призвала мэров городов «выйти и разговаривать с людьми».

Экс-кандидат также обратилась к международному сообществу. «Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями», — говорится в ее заявлении.

Беларусь, Светлана Тихоновская
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