Немецкий министр объяснил причину нежелания Европы покупать газ у США

Европе невыгодно покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, который те предлагают в качестве альтернативы российскому топливу, так как технология добычи СПГ в Соединенных Штатах «сама по себе дороже». Об этом заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch.

Необходимость конвертации газа в жидкость и сложная логистика также повышают стоимость американского топлива, отметил министр.

По словам Пегеля, вопрос, покупать ли газ также у США, не стоит, тем не менее терминалы СПГ будут построены для экспорта, чтобы иметь «конкурентоспособные варианты».

По мнению министра, Вашингтон опасается, что его газ не выдержит конкуренции.

Ранее 24 из 27 стран Евросоюза направили ноту протеста в Госдепартамент США. Поводом послужили санкции, с помощью которых Вашингтон пытается помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Европейские страны обвиняют Соединенные Штаты в нарушении международного права. В ЕС подчеркнули, что «европейская политика должна определяться в Европе».

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Летом в палате представителей и сенате конгресса предложили ввести новые ограничения. В частности, они коснутся компаний, занимающихся трубоукладкой для «Северного потока-2», а также оказывающих услуги страхования и дооборудования судов. Сенатская версия также предлагает меры против компаний, занимающихся сертификацией.