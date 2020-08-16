Шмыгаль заметил восстановление украинской экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале.

Об этом глава правительства написал в Facebook.

«В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно», — отметил он.

Премьер-министр добавил, что ситуация с коронавирусом в мире спровоцировала одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет: «Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале».