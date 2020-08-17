В Минске с утра спокойная обстановка

Ситуация в Минске утром в понедельник была спокойной на фоне призывов оппозиции начать масштабные забастовки по всей стране.

Как сообщают СМИ, движение транспорта и пешеходов по основным проспектам и улицам столицы нормальное. Небольшие скопления людей в несколько десятков человек наблюдаются у некоторых заводов, в том числе Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского тракторного завода (МТЗ), которые, по сообщениям СМИ, намерены выйти на забастовку.

Эти собрания пока серьезно не сказались на обстановке в городе. Работают магазины и кафе. Крупных сил милиции на улицах города нет. Интернет и телефонная связь работают нормально.

В то же время телеканал «Беларусь 1» уже пару часов в понедельник на фоне сообщений о забастовке транслирует вчерашние эфиры новостей, в то время как в программе заявлены другие передачи. Трансляции помечены значком «повтор». Между тем, согласно программе, сейчас должен транслироваться художественный фильм.