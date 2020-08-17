Войти
Шмыгаль заметил восстановление украинской экономики
позиция
Шмыгаль заметил восстановление украинской экономики
Зеленский прокомментировал передачу «вагнеровцев» РФ
официально
Зеленский прокомментировал передачу «вагнеровцев» РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Тихановская заявила о готовности стать «национальным лидером» Беларуси

165
Тихановская заявила о готовности стать «национальным лидером» Беларуси

Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны, ее видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом», — заявила Тихановская.

10 августа, на следующий день после президентских выборов, Тихановская явилась в ЦИК для подачи жалобы, после чего с ней несколько часов не было связи, а на следующий день она объявилась в Литве. В Telegram-каналах опубликовано ее видеообращение, записанное в кабинете главы ЦИК, в котором Тихановская, читая с листа, призывала белорусов не протестовать и не выходить на улицы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил тогда, что видеообращение было записано под давлением и иллюстрирует методы работы властей страны.

«Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле», — написал Науседа. По его словам, эта запись демонстрирует методы, которые используют белорусские власти, чтобы «сломить волю человека и народа».

Читайте также: В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19

По официальным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а Тихановская — 10%. Однако в объединенном штабе Тихановской заявили, что, по их подсчетам, Тихановская получила от 70 до 80% голосов и является избранным президентом.

Тихановская выдвинула свою кандидатуру после отказа в регистрации на выборах ее арестованного мужа, блогера и оппозиционера Сергея Тихановского.

Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 августа 2020
Воскресенье, 16 августа 2020
Суббота, 15 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016