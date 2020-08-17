Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Беларуси

Президенту Беларуси Александру Лукашенко в понедельник на Минском заводе колесных тягачей доложили, что заводы в стране в целом работают, после чего он высказался о призывах к забастовкам на предприятиях. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что „плохой“ президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — цитирует агентство Лукашенко.

Он прибыл на вертолете на МЗКТ, где должна пройти его встреча с коллективом предприятия на фоне сообщений о забастовке.

Между тем несколько десятков человек собрались рядом с проходной МЗКТ, чтобы выразить солидарность с рабочими. Кроме того, к заводу движутся сотни рабочих с электротехнического и тракторного заводов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные предприятия Белоруссии намерены с понедельника начать забастовку в знак протеста против результатов выборов и милицейской жестокости.