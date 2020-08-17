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Кравчук считает, что Рада не проголосует за закрепление в Конституции особого статуса ОРДЛО

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Кравчук считает, что Рада не проголосует за закрепление в Конституции особого статуса ОРДЛО

Требование Российской Федерации о закреплении особого статуса отельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции Украины содержательно не вяжется ни с какими международными документами и не будет поддержано Верховной Радой, заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук.

«Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я задаю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это. Я знаю, что уже три фракции („ЕС“, „Голос“ и „Батькивщина“ — Ред.) не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от „Слуги народа“, особенно мажоритарщиков, может не голосовать. Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами», — сказал Кравчук в интервью изданию «Сегодня», опубликованном в понедельник.

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Глава украинской делегации в ТКГ также подчеркнул, что голосов за закрепление в Конституции особого статуса ОРДЛО в парламенте нет.

Леонид Кравчук, ОРДЛО
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