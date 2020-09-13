Bloomberg узнал позицию Путина по поводу ситуации в Беларуси

Президент России Владимир Путин уверен, что белорусской оппозиции не удастся сместить главу государства Александра Лукашенко с поста. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю собеседников.
По их словам, российское руководство озадачено масштабами протестов в Беларуси. Несмотря на то, что Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов. Поэтому Россия поддержит Лукашенко, одновременно поощряя шаги к возможной передаче власти, утверждают собеседники агентства.
Бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис заявил Bloomberg, что существует риск того, что «Россия превратит самого дружелюбного соседа, который у них есть, в население, которое будет рассматривать их как соучастников Лукашенко и его авторитаризма».
«Белоруссия имеет огромное значение для России. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне», — заявил агентству политолог Михаил Виноградов.
Путин и Лукашенко встретятся на переговорах в Сочи в понедельник, 14 сентября. Это будет первая встреча двух президентов после выборов в Беларуси 9 августа.
В конце августа Путин заявил, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала резерв сотрудников силовых структур, которые будут направлены в помощь белорусским коллегам, если там начнутся погромы.
Лукашенко в интервью российским СМИ высказал мнение, что если Беларусь рухнет, то следующей станет Россия.
«Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — считает он.
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